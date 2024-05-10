8665 معتقلاً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر

قالت مؤسستان فلسطينيتان (الجمعة 10-5-2024) إن عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس بلغ 8665 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي جرى تحويل عدد كبير منهم للاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك “غالبية من اعتقلوا في حملات الاعتقال المستمرة بعد السابع من أكتوبر، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضحت المؤسستان اللتان تتابعان قضايا المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 3600 معتقل منهم 40 طفلا و25 من النساء وهو رقم غير مسبوق.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على البيان.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز تسعة آلاف.