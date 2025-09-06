السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2025 5:57 مساءً
رسم توضيحي يظهر مجسم مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأمريكي ترامب وعلم الولايات المتحدة وعلامة ”الرسوم الجمركية“. رويترز

رسم توضيحي يظهر مجسم مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأمريكي ترامب وعلم الولايات المتحدة وعلامة ”الرسوم الجمركية“. رويترز

A A A
طباعة المقال

انخفضت خدمة البريد مع الولايات المتحدة بأكثر من 80% عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية، بعدما علقت 88 شركة خدماتها بشكل كلي أو جزئي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي في بيان اليوم السبت إن وكالة التعاون البريدي التابعة للأمم المتحدة تعمل على “تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر يوليو/تموز الماضي أنها ستلغي الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة اعتبارا من 29 أغسطس/آب الماضي.

وأثارت الخطوة موجة من الإعلانات من جانب الشركات البريدية في دول من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان، وقالت إنها ستتوقف عن قبول معظم الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي إن البيانات المتبادلة بين مشغلي البريد عبر شبكته الإلكترونية أظهرت أن حركة البريد إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 81% في 29 أغسطس/آب مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضاف الاتحاد أن “88 شركة بريدية أبلغت الاتحاد البريدي العالمي أنها أوقفت بعض أو كل الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل”.

وبين هذه الشركات البريد الألماني، والبريد الملكي البريطاني، ومشغلان في البوسنة والهرسك.

وتأسس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، ومقره العاصمة السويسرية بيرن، ويضم 192 دولة عضوا.

ويضع الاتحاد قواعد تبادل البريد الدولي، ويقدم توصيات لتحسين الخدمات.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

أطفال فلسطينيون يقفون في موقع غارة إسرائيلية على خيمة بالقرب من مستشفى الشفاء حيث استشهد صحفيو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل، في مدينة غزة في 11 أغسطس 2025. رويترز
إعلام إسرائيلي: تجربة إسرائيل في قطاع غزة أثبتت فشلها في هزيمة حماس
النفط العراقي
العراق يأمل أن يعيد المنتجون النظر في حصته التصديرية للنفط
الحوثيون
اليمن.. توقيف لبنانيين وسوريين بتهمة إنشاء مصنع كبتاغون لصالح الحوثيين

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة