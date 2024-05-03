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88 عضوا بالكونغرس يطالبون بايدن بتطبيق حظر بيع الأسلحة لإسرائيل

منذ 44 دقيقة
الكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي

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قال 88 نائبا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إن قيود إسرائيل على المساعدات إلى غزة ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف أعضاء الكونغرس في رسالتهم أن سياسة حظر بيع أسلحة لمن يمنع المساعدات الأميركية يجب أن تطبق على إسرائيل.

من جهته، قال كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إنه قلق للغاية إزاء إستراتيجية إسرائيل العسكرية في قطاع غزة.

وحذر من أن إسرائيل ستفقد مستقبلا دعم الديمقراطيين جراء نهجها في الحرب على القطاع.

كما طالب موظفون في الإدارة الأميركية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا وقوفهم مع المتظاهرين ورفضهم موقف الرئيس بايدن بتجريدهم من حقوقهم.

كما أدان الموظفون الحملة القمعية والعسكرية ضد المظاهرات الطلابية، ودعوا الرئيس جو بايدن لحماية الحقوق الدستورية للطلاب المتظاهرين.

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