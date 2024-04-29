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البرلمان الليبي يطمح لتنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2024 8:05 صباحًا
علم ليبيا

علم ليبيا

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في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جاهزية المجلس لتنظيم انتخابات رئاسية قبل انتهاء العام الحالي. دعا صالح المجتمع الدولي لدعم هذه الخطوة المهمة، مشيراً إلى أهمية تشجيع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي والانتقالي في البلاد.

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وأضاف صالح في تصريحات صحفية لموقع “الشرق” على هامش حضوره لاجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة أن: “القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا”.

وأشار إلى أن: “هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا”، قائلا خلال تصريحاته :”هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات”.

وأردف رئيس البرلمان الليبي أن “الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب”.

كما كشف عن “وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة”، قائلا: “من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضوا من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب”.

وقال إن “مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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