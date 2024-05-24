بوريل: على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم لإسرائيل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف في فعالية في فلورنسا “ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.

جاء ذلك رداً على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بقطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، دعا بوريل – اليوم الجمعة – إسرائيل إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام “تي في إي” قال بوريل “أطلب من الجميع بدءا من حكومة إسرائيل وأيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم”، داعيا إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن هناك دولا حاولت ترهيب وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى تلك الدول أن تتوقف عن تهديدهم.

وقبل أيام، وجّه نتنياهو تحذيرا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد طلبه رسميا إصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه.

في غضون ذلك، دعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريش من وصفتها بدول العالم المتحضر والحر للوقوف إلى جانب إسرائيل واستنكار قرار الجنائية الدولية ورفضه بشكل واضح.

وفي وقت سابق، طلب مسؤولون إسرائيليون من نظرائهم الأميركيين توقيع عقوبات على مدعي عام المحكمة وفريقه تشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة، حسب القناة الـ13 الإسرائيلية.