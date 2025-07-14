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9 قتلى على الأقل في حريق بدار مسنين في ماساتشوستس بأمريكا

14 - يوليو - 2025
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2025 5:02 مساءً
إخماد حريق - تعبيرية

إخماد حريق - تعبيرية

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قالت السلطات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن تسعة على الأقل قتلوا وأصيب 30 عندما اندلع حريق في مركز لرعاية كبار السن في منطقة بوسطن مساء أمس الأحد.

وقال جيك وورك المتحدث باسم إدارة الإطفاء والأمن في ماساتشوستس اليوم الاثنين إن عدد المقيمين في الدار في مدينة فول ريفر كان نحو 70 قبل الحريق الذي نشب في حوالي الساعة 9:30 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (0130 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش).

وقال وورك إن حوالي 50 فردا من فرق الإطفاء هرعوا لإخماد الحريق في منشأة جابرييل هاوس للرعاية الدائمة في فول ريفر التي تبعد نحو 97 كيلومترا إلى الجنوب من بوسطن.

ووفرت المدينة مأوى مؤقتا للناجين من حريق دار المسنين.

وأضاف وورك أن فريق الإطفاء تمكن من إنقاذ عدد كبير من النزلاء في الدار، المخصصة لإقامة المسنين وتوفر فرقا من الموظفين لمساعدتهم.

ونقلت صحيفة بوسطن جلوب عن جيفري بايكون مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر قوله لوسائل إعلام اليوم الاثنين إن بعض الأشخاص كانوا معلقين من النوافذ عندما وصل فريق الإطفاء.

وقال “هذه مأساة غير مفهومة السبب بالنسبة للأسر المتضررة ولمجتمع فول ريفر”. وأضاف للصحفيين أن الأمر قيد التحقيق.

وذكر وورك أن خمسة من أفراد فرق الإطفاء نقلوا أيضا لتلقي العلاج من إصابات ليست خطيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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