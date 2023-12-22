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90% من السكان نزحوا داخليًا.. "الأونروا" تُحذّر من انتشار الأمراض في غزة

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2023 3:05 مساءً
نازحون في غزة

نازحون في غزة

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على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرها من تدهور الوضع الإنساني، في القطاع، مؤكدة أن 90% من سكان القطاع نزحوا داخليًا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

كما أشارت في تغريدة على حسابها عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن انتشار الأمراض، وفاقم من قسوة الظروف التي كان يعانيها السكان أصلًا.

وكانت الأونروا أفادت سابقًا بأن إمدادات الغذاء والدواء والمياه شحيحة للغاية، وأن الجوع والعطش يحاصر نحو مليوني نازح في القطاع.

كما حذرت من أن الأوضاع في غزة وصلت إلى نقطة حرجة، مضيفة أن القطاع يشهد حاليًا واحدة من أشد حالات التصعيد في الأعمال العدائية منذ العام 2007، عقب سيطرة حماس، مع قصف متواصل من قبل القوات الإسرائيلية من الجو والبحر والبر.

ويعد القطاع الفلسطيني الساحلي واحدًا من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث يعيش أكثر من 2,2 مليون شخص تحت الحصار منذ العام 2007.

لكن تلك المعاناة الإنسانية تفاقمت مع الحرب الأخيرة التي تفجرت في السابع من أكتوبر، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 20 ألفًا، بينهم 8 آلاف طفل.

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