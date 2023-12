90% من السكان نزحوا داخليًا.. "الأونروا" تُحذّر من انتشار الأمراض في غزة

على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرها من تدهور الوضع الإنساني، في القطاع، مؤكدة أن 90% من سكان القطاع نزحوا داخليًا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

كما أشارت في تغريدة على حسابها عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن انتشار الأمراض، وفاقم من قسوة الظروف التي كان يعانيها السكان أصلًا.

90% of #Gaza's population has been displaced since the war began- bad weather exacerbates concerns about spread of disease, worsening already dire conditions.@UNRWA colleagues are doing everything they can to continue providing humanitarian aid.

Donate: https://t.co/BAncZ2TnRb pic.twitter.com/jvmmC8VnTN

— UNRWA (@UNRWA) December 22, 2023