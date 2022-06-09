91 انتهاكًا حوثيًا للهدنة الأممية في اليمن

استهدفت طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي مجموعة من الأطفال في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوبي اليمن ما أدى الى مقتل طفلين.

وذكر الجيش اليمني في بيان،أن مليشيات الحوثي استهدفت بمسيرة محشوة بالمتفجرات تجمعًا للأطفال في بلدة “القحار” بمقبنة ما أسفر عن مقتل طفلين، فيما قتل مدني ثالث في هجوم مدفعي في حي “الجحملية” الآهل بالسكان شرقي مدينة تعز.

كما أصيب نحو 12 جنديًا من الجيش اليمني في سلسلة خروقات لمليشيات الحوثي في 7 محاور قتالية.

ووفق البيان، فإن مليشيات الحوثي ارتكبت 91 انتهاكًا للهدنة الأممية بما فيه قصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين في محافظة تعز بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.

وارتكبت مليشيات الحوثي نحو 29 خرقاً في محور تعز، و30 انتهاكا في محور الساحل الغربي و17 في محور حجة، و10 بمحور جبهات مأرب، و5 بمحوري الجوف والضالع، طبقا للبيان.

كذلك، استخدمت مليشيات الحوثي أسلحة ثقيلة وخفيفة في الخروقات، بجانب صواريخ الكاتيوشا والمدفعية والمسيرات المفخخة، واستحدثوا مواقع محاولين التمركز في مواقع استراتيجية، وفقا لذات المصدر.

وكان مرصد حقوقي يمني وثق مقتل 5 أطفال في حوادث انفجارات منفصلة لألغام مليشيات الحوثي في محافظتي تعز والحديدة.

وجاء تصعيد المليشيات بعيد مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن صنعاء دون أي موافقة القادة الحوثيين على مقترح فتح الطرقات ورفع حصار تعز ما يضع جهود السلام على المحك ويهدد بنسف الهدنة.

هذا ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” للبناء على الهدنة التي تم تمديدها شهرين إضافيين في 2 حزيران الجاري لإطلاق عملية سلام شامل، إذ لا زالت مليشيات الحوثي ترفض الوفاء بتعهداتها رغم الجهود الدولية الواسعة الداعمة للسلام.