99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!

أشارت صحيفة Times of Israel الإسرائيلية إلى أن البيانات الصادرة في الأيام الأخيرة تظهر أن جميع واردات إسرائيل من الأسلحة تقريباً تأتي من شركات في الولايات المتحدة وألمانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الأحد إنه مع تزايد الدعوات بين منتقدي إسرائيل في جميع أنحاء العالم للحدّ من مبيعات الأسلحة للدولة اليهودية بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، تُظهِر البيانات الصادرة في الأيام الأخيرة أن جميع واردات إسرائيل من الأسلحة تقريباً تأتي من شركات في الولايات المتحدة وألمانيا.

وفقاً لتقرير صدر عام 2023 عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أمريكية، و30% من ألمانيا، و0.9% من إيطاليا.

ويقول بيان صادر عن معهد ستوكهولم: “هذه الأرقام تعبر عن صفقات الأسلحة الكبرى في السنوات الأخيرة، وشراء طائرات إف-35 من الولايات المتحدة الأمريكية وشراء غواصات من ألمانيا. وبقية الأسلحة جرى شراؤها من بلدانٍ أخرى في صفقات أصغر بكثير”.

وذكر تقرير معهد ستوكهولم أن مبيعات الولايات المتحدة من الطائرات المقاتلة لإسرائيل خلال العقود الأخيرة لعبت “دوراً رئيسياً في الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله”. وتُعَد جميع الطائرات المأهولة الحالية لدى القوات الجوية الإسرائيلية أمريكية الصنع، باستثناء طائرة هليكوبتر واحدة صنعتها شركة إيرباص الفرنسية.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي كانت قد أعلنت قبل أيام أن بلادها ستعلق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واصفة القرار بالمهم وأنه “ليس تغييرا رمزيا”.

وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة البرلمان على مقترح قرار غير ملزم قدمه الحزب الديمقراطي الجديد، يحث الحكومة على مجموعة من النقاط، منها المطالبة بوقف فوري للنار في قطاع غزة، ووقف المزيد من تصاريح تصدير الأسلحة لإسرائيل، وضمان استمرار دعم وكالة الأونروا والعمل النشط لإنشاء دولة فلسطين كجزء من سلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.

ورغم الطبيعة غير الملزمة للقرار فإنه يمثل خطوة تاريخية وفق وصف العديد من المراقبين، ويأتي اتساقاً مع التحول الذي شهده خطاب أوتاوا تجاه الحرب على غزة.