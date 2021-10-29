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"AY.4.2".. روسيا تسجل إصابات بسلالة جديدة من كورونا!

29 - أكتوبر - 2021
فيروس كورونا في روسيا

فيروس كورونا في روسيا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 5 إصابات بالنوع الجديد من سلالة “دلتا” لفيروس كورونا “AY.4.2”.

وقال مدير مركز تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض لدى معهد الدراسات العلمية المركزي التابع لهيئة حماية المستهلك “روسبوتريبنادزور”، كميل حفيظوف، في تصريح صحفي: “في الوقت الحالي تم تسجيل 5 حالات من نوع AY.4.2 لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، ولديها جميع الاختلافات الجينية”.

وأوضح حفيظوف أنه تم رصد 3 إصابات في موسكو وضواحي موسكو، و2 في بوغاتيي سابي التابعة لجمهورية تتارستان.

وأشار إلى أن “روسبوتريبنادزور” والهيئات الأخرى تواصل العمل على المراقبة المستمرة لتنوع العامل الممرض من أجل تحديد المتغيرات الجينية المعروفة والمحتملة للفيروس.

وتعتبر “AY.4.2″، أحد الأنواع الـ45 من سلالة “دلتا”، أكثر خطورة من سابقاتها بنسبة 10-15%، وفقا لعلماء بريطانيين.

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