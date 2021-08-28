الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. "GlOBAL MERCY" أكبر مستشفى عائم في العالم يعبر من خلال قناة السويس

28 - أغسطس - 2021
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 7:54 مساءً
السفينة GlOBAL MERCY

السفينة GlOBAL MERCY

A A A
طباعة المقال

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس المصرية اليوم السبت، حدثاً لافتاً ومميزاً، تمثل بعبور السفينة GlOBAL MERCY “الرحمة العالمية” وهي أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا، وفق ما أعلن  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ووفق البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الربان عصام شاهين، والربان طارق إسماعيل للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربانها.

وتتبع السفينة لمنظمة MERCY SHIP الخيرية ويبلغ طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.

    المزيد من أخبار العالم

    حقل غاز
    إنتاج أوكرانيا من الغاز سينخفض هذا العام بسبب الحرب
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا
    رئيس الصومال حسن شيخ محمود وحمزة عبدي بري
    تعيين حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء في الصومال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها