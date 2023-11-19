آخرهم فينيسوس.. لعنة الإصابات تضرب "ريال مدريد"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، أصيب بتمزق في عضلة الساق أثناء اللعب مع منتخب “راقصي السامبا” في تصفيات قارة أميركا الجنوبية لكأس العالم.

وقالت إدارة الميرنغي، إن الفحوصات الطبية أظهرت أن فينيسيوس يعاني من تمزق عضلي في ساقه اليسرى.

وأصيب اللاعب خلال مباراة منتخب البرازيل مع كولومبيا، الجمعة، حيث اضطر المدرب إلى استبداله قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يقدم ريال مدريد جدولًا زمنيًا لتعافي فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عاما، لكن هذا النوع من الإصابة قد تدفع اللاعبين للغياب لمدة شهرين تقريبًا، بحسب صحيفة “ماركا” المدريدية.

وقال النادي إن فينيسيوس “تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين في عضلة الفخذ اليسرى، مما يؤثر على الوتر في أوتار الركبة. وسيتم مراقبة تعافيه”.

وتأهل ريال مدريد بالفعل إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا. ويتأخر بنقطتين عن المتصدر جيرونا بعد 13 جولة في الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس 6 أهداف لريال مدريد هذا الموسم، بما في ذلك 3 في آخر مباراتين للفريق.

ويعاني ريال مدريد من لعنة الإصابات بشكل واضح هذا الموسم، فحاليا لديه 9 لاعبين مصابين، وبعضهم قد يغيب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

واللاعبون المصابون حاليا بالإضافة إلى فينيسيوس، هم: الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والحارس الإسباني كيبا، والمدافع البرازيلي ميليتاو، ونجم خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، والنجم الإسباني داني سيبايوس، والشاب التركي أردا غولر، والنجم الإنكليزي جود بيلينغهام، والفرنسي إدواردو كامافينغا.