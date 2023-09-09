آكي متاح للعب مع هولندا في دبلن

سيكون نيثان آكي متاحا للمشاركة في مباراة هولندا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم أمام جمهورية أيرلندا في دبلن غدا الأحد بعد استبداله في المباراة الأخيرة يوم الخميس الماضي بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخليفة.

وخرج المدافع من الملعب بعد الشوط الأول في فوز هولندا على اليونان 3-صفر في المجموعة الثانية في أيندهوفن.

وقال المدرب رونالد كومان إن آكي شعر بألم في عضلات الفخذ الخلفية وتم استبداله كإجراء احترازي لكن لاعب مانشستر سيتي سيكون متاحا لمباراة الغد.

وفي ظل صدارة فرنسا للمجموعة بفارق تسع نقاط عن هولندا صاحبة المركز الثاني والتي تملك مباراتين مؤجلتين، اشتدت المنافسة على مركز الوصيف.

ويضمن أول منتخبين في كل مجموعة التأهل إلى نهائيات العام المقبل في ألمانيا.

وتملك كل من هولندا واليونان ست نقاط ثم تأتي أيرلندا بعدهما بثلاث نقاط وأخيرا جبل طارق بدون نقاط.