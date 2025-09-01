آلي يغادر كومو بعد عشر دقائق فقط من اللعب

انفصل ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير وإيفرتون السابق عن كومو بعد أن لعب لعشر دقائق فقط مع الفريق وفقا لما أعلنه النادي الإيطالي اليوم الاثنين.

انضم اللاعب (29 عاما) إلى كومو في يناير كانون الثاني في صفقة مدتها 18 شهرا لكنه شارك في مباراة واحدة فقط إذ تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الهزيمة أمام ميلان في مارس آذار.

وعانى الدولي الإنجليزي السابق آلي من الإصابات ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ 2023.

وقال النادي وآلي في بيان مشترك “اتفق نادي كومو وديلي آلي على فسخ العقد بالتراضي.

“ديلي يرغب في اللعب بانتظام وبما أنه لم يكن جزءا من خطط النادي المباشرة، شعر الطرفان أنه كان القرار الصحيح للانفصال قبل إغلاق سوق الانتقالات”.