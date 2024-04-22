أبرز 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية في 2024

كشفت تقارير صحفية عن أبرز المرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 لخلافة ليونيل ميسي، وسط غياب لافت للعديد من المواهب الكروية أمثال نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز وصانع ألعاب ريال مدريد فينسيوس جونيور.

وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا “اليورو” وكوبا أميركا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.

وهؤلاء أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في 2024:

5-النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي الإنجليزي

ونافس النرويجي بشكل كبير ميسي الذي توج بالجائزة العام الماضي، وذلك بأهدافه الـ52 في أول موسم له، بالإضافة إلى تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي (لقب الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

لكن هذا العام، لا تسير الأمور في صالح “الإعصار النرويجي” بعد خروج مانشستر سيتي من مسابقة دوري الأبطال وعدم تأهل النرويج لأمم أوروبا.

ورغم تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع لاعب خط وسط تشلسي كول بالمر برصيد 20 هدفًا، فإن تراجع مستوى هالاند وعدم ظهوره في المباريات الكبيرة وضعه في المركز الخامس ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

2-الإنجليزي فيل فودين: مانشستر سيتي الإنجليزي

بتسجيله 14 هدفا وصنعه 7 أهداف، ساهم الدولي الإنجليزي في الصعود بفريقه إلى قمة الجدول وهم يسعون للاحتفاظ باللقب.

ورغم خروج فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يسعى فودين للحصول على الثنائية والتألق مع منتخب إنجلترا في أمم أوروبا، وربما سيمنحه ذلك فرصة أكبر للتتويج بالجائزة.

3-الفرنسي كيليان مبابي: باريس سان جيرمان الفرنسي

يوصف مبابي منذ فترة طويلة بأنه وريث ميسي وكريستيانو رونالدو، فقد لعب دورا حاسما في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين في شباك برشلونة خلال مواجهة إياب ربع النهائي التي انتهت لصالح الباريسيين 4-1.

سيكون مبابي المرشح الثالث للكرة الذهبية وليس الأول، إلا في حال تمكن من قيادة منتخب فرنسا نحو المجد في اليورو المنتظر.

4-الإنجليزي هاري كين: بايرن ميونخ الألماني

يقدم كين مستويات فردية مذهلة مع العملاق البافاري، حيث أحرز 40 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، خلال خوضه 41 مباراة في مختلف المسابقات.

اللاعب البالغ 30 عامًا هو هداف الدوريات الأوروبية الكبرى، وإذا تمكن من الحفاظ على المسار نفسه والحصول على دوري أبطال أوروبا وقاد إنجلترا إلى المجد الأوروبي، فقد يضع يده على أكبر جائزة فردية على الإطلاق.

5-الإنجليزي جود بيلينغهام: ريال مدريد الإسباني

تصدر قائمة المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، بفعل أدائه المذهل مع ريال مدريد، حيث خاض 35 مواجهة بمختلف المسابقات وأحرز 20 هدفا وصنع 12 آخرين.

وستكون الكرة الذهبية من نصيب بيلينغهام حال تمكنه من قيادة ريال مدريد نحو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والـ15 في تاريخ النادي الملكي، في حين ستتعزز حظوظه في ظل تصدر إنجلترا قائمة المرشحين للفوز باليورو.