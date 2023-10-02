أبو تريكة يحيي الاتحاد السعودي: هكذا تسجل المواقف التاريخية

أشاد أسطورة الكرة المصرية ولاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري سابقاً محمد أبو تريكة، بالخطوة التي أقدم عليها نادي اتحاد جدة السعودي قبيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه مع نادي ساباهان الإيراني.

وكتب أبو تريكة في منشور عبر منصة “X”:

“والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام ”

والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام 👍 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 2, 2023

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض خوض المباراة أمام سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.