أتلانتا يسحق مونزا برباعية ويطيح به من دوري الأضواء الإيطالي

فاز أتلانتا بسهولة 4-صفر على مونزا، اليوم الأحد، معززا مركزه الثالث بينما هبط صاحب الضيافة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 68 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 63 نقطة بينما يحتل يوفنتوس، الذي سيواجه بولونيا في وقت لاحق اليوم، المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

أما مونزا، فقد انتهى مشواره في دوري الأضواء الإيطالي بخسارة فادحة إذ يتذيل الترتيب برصيد 15 نقطة فقط بفارق 12 نقطة عن ليتشي صاحب المركز الأخير الآمن.

افتتح شارل دي كيتيلير مهرجان الأهداف بثنائية سريعة. جاء الهدف الأول بعد مراوغة عدة مدافعين داخل المنطقة ليسجل هدفا رائعا بعد 12 دقيقة ثم استغل خطأ دفاعيا من مونزا ليسجل هدفه الثاني بعد 11 دقيقة أخرى.

وقتل أديمولا لوكمان النتيجة بهدفه الثالث لأتلانتا بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مسددا الكرة بقدمه اليسرى بعد أن تخلص من رقيبه.

وازدادت معاناة أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة حين تصدى حارس أتلانتا ماركو كارنيسيتشي ببراعة لضربة رأس أوماري فورسون التي كادت أن تُقلص الفارق من على خط المرمى قبل أن يُضيف ماركو بريشيانيني الهدف الرابع للضيوف قبل دقيقتين من نهاية المباراة.