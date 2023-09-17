أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة

خسر أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم جهود لاعب وسطه الفرنسي توما ليمار لأشهر عدة، وذلك نتيجة تعرضه لتمزق في وتر أخيل ما سيضطره لإجراء عملية جراحية وفق ما أفاد فريقه الأحد.

وخرج الدولي الفرنسي مصاباً السبت من المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة ثقيلة أمام مضيفه فالنسيا (0-3) في الدوري الإسباني.

وتمنى أتلتيكو في بيان “كل القوة لك يا توم، نتمنى لك الشفاء العاجل”، من دون أن يكشف عن مدى غياب الفرنسي عن الملاعب، لكن من المتوقع أن يبتعد ابن الـ27 عاماً عن غالبية الموسم إذ أن إصابة من هذا النوع تحتاج الى ستة أشهر.

وأصبحت خيارات المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني محدودة للغاية قبل مشواره في دوري أبطال أوروبا والذي يبدأ الثلاثاء على أرض لاتسيو الإيطالي، إذ يعاني الفريق أصلاً من كثرة الإصابات التي طالت كلاً من الهولندي ممفيس ديباي، كوكي، الموزامبيقي راينيلدو ماندافا، الأرجنتيني رودريغو دي بول والتركي تشالار سوينجو.