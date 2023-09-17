الأثنين 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة

منذ ساعة واحدة
توما ليمار

توما ليمار

A A A
طباعة المقال

خسر أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم جهود لاعب وسطه الفرنسي توما ليمار لأشهر عدة، وذلك نتيجة تعرضه لتمزق في وتر أخيل ما سيضطره لإجراء عملية جراحية وفق ما أفاد فريقه الأحد.

وخرج الدولي الفرنسي مصاباً السبت من المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة ثقيلة أمام مضيفه فالنسيا (0-3) في الدوري الإسباني.

وتمنى أتلتيكو في بيان “كل القوة لك يا توم، نتمنى لك الشفاء العاجل”، من دون أن يكشف عن مدى غياب الفرنسي عن الملاعب، لكن من المتوقع أن يبتعد ابن الـ27 عاماً عن غالبية الموسم إذ أن إصابة من هذا النوع تحتاج الى ستة أشهر.

وأصبحت خيارات المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني محدودة للغاية قبل مشواره في دوري أبطال أوروبا والذي يبدأ الثلاثاء على أرض لاتسيو الإيطالي، إذ يعاني الفريق أصلاً من كثرة الإصابات التي طالت كلاً من الهولندي ممفيس ديباي، كوكي، الموزامبيقي راينيلدو ماندافا، الأرجنتيني رودريغو دي بول والتركي تشالار سوينجو.

    المزيد من رياضة

    فريق أرسنال
    الدوري الإنجليزي.. تروسار يقود أرسنال للفوز على إيفرتون
    روجيه فغالي
    اللقب الـ16.. روجيه فغالي يحرز بطولة رالي لبنان الدولي
    النجم السويدي ألكسندر إيزاك
    عدو ريال مدريد يقترب من برشلونة.. وتشافي ينتظر

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!
    آثار الزلزال المدمر في المغرب
    تشوه في الأرض.. باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب