أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ضيفه فينورد

قاد المهاجم الدولي ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد الهولندي بتسجيله ثنائية الفوز 3-2، الأربعاء، على ملعب “ميتروبوليتانو” في مدريد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.

وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الاولى، فرفع رصيده إلى اربع نقاط وانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام بطل الدوري الهولندي الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0، في مستهل مشواره في دور المجموعات.

وكان فينورد البادئ بالتسجيل عندما تلقى الياباني أياسي أويدا كرة داخل المنطقة من لاعب الوسط كوينتن تيمبر فتابعها بيسراه من مسافة قريبة ارتدت من حارس المرمى السلوفيني العملاق يان أوبلاك وارتطمت بالمدافع هيرموسو وعانقت الشباك (7).

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر وجاء بعد خمس دقائق عبر هدافه موراتا الذي استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين داخل المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى (12).

وكاد البرازيلي أيغور بايكساو يفعلها بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها أوبلاك إلى ركنية (30).

ومنح هانتشكو التقدم مجدداً للضيوف عندما استغل كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها كالفين ستينغز فتابعها بيمناه في الوهلة الأولى فتصدى لها أوبلاك لكنها تهيأت أمام المدافع السلوفاكي مجددا فتابعها بيسراه داخل المرمى (34).

ونجح غريزمان في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بكرة أكروباتية من مسافة قريبة إثر دربكة أمام المرمى.

ومنح موراتا التقدم للمرة الأولى لأتلتيكو مدريد عندما استغل كرة عرضية من الجهة اليمنى للأرجنتيني ناهويل مولينا فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (47).

وأنقذ أوبلاك مرماه من هدف التعادل في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بإبعاده تسديدة قوية من مسافة قريبة للبديل الغامبي يانكوبا مينتيه إلى ركنية.