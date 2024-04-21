أتليتيكو المتواضع يخسر 2-صفر أمام ألافيس

سجل ألافيس هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه أتليتيتكو مدريد اليوم الأحد ليتلقى الفريق الزائر ضربة لتعزيز قبضته على المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل كارلوس بينافيديز هدفا في الشوط الأول قبل أن يحرز لويس ريوخا هدف ضمان الفوز قرب النهاية.

وكان فريق المدرب دييجو سيميوني بعيدا عن أفضل حالاته بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام بروسيا دورتموند، ليظل رصيده 61 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن جيرونا الثالث ومتقدما بفارق ثلاث نقاط فقط عن أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس في الصراع على المراكز الأوروبية.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 15 عندما استغل القائد بينافيديز كرة مرتدة على حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة منخفضة متقنة في مرمى الحارس يان أوبلاك.

وضمن هدف ريوخا المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز الذي أبعد الفريق القادم من إقليم الباسك عن الهبوط ليتقدم للمركز 13 برصيد 35 نقطة، متقدما بفارق عشر نقاط عن قادش صاحب المركز 18.