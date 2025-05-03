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أتليتيكو يتعثر أمام ألافيس ويبتعد عن سباق اللقب

منذ 40 دقيقة
الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد - رويترز

الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد - رويترز

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تضاءلت آمال أتليتيكو مدريد في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بشكل أكبر بعدما تعادل الفريق سلبيا مع مضيفه ألافيس المهدد بالهبوط اليوم السبت على ملعب مينديزوروتزا.

وظل أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي سيحل ضيفا على بلد الوليد في مباراة أخرى اليوم، بينما تقدم ألافيس إلى المركز 16 متفوقا بثلاث نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط.

وجاء الشوط الأول حذرا للغاية ولم يشهد أي تسديدة على المرمى، وتمثلت اللحظة الأبرز في طرد خوليان ألفاريز مهاجم أتليتيكو بسبب تدخل قوي مع فاكوندو جارسيس، لكن الحكم ألغى البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو ومراجعة اللقطة عبر الشاشة المثبتة على جانب الملعب.

وأجرى دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو خمسة تغييرات في الشوط الثاني في محاولة لإنعاش أداء الفريق، ورغم أن التغييرات أثرت بالفعل في المباراة، لم يتمكن أتليتيكو من هز الشباك رغم أنه صنع عددا من الفرص في الدقائق الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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