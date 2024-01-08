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أتليتيكو يستضيف ريال مدريد في دور 16 بكأس ملك إسبانيا

منذ 41 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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أسفرت قرعة دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي أجريت الاثنين عن مواجهة بين ريال مدريد حامل اللقب ومضيفه أتليتيكو مدريد، في ثاني مواجهة تجمع بين الغريمين المحليين في غضون أيام بعد قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية المقررة في السعودية بعد غد الأربعاء.

ويأمل أتليتيكو بقيادة مدربه دييجو سيميوني في محو ذكريات الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة الموسم الماضي بملعب سانتياجو برنابيو.

وخسر ريال مدريد مرة واحدة فقط في كل المسابقات هذا الموسم وجاءت الهزيمة أمام أتليتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو في أواخر سبتمبر أيلول الماضي.

ومنذ ذلك الحين، حقق ريال 15 انتصارا في 19 مباراة بكل المسابقات وتعادل ثلاث مرات في الدوري، بينما تذبذب مستوى أتليتيكو الذي يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق عشر نقاط عن الصدارة.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 48 نقطة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم، والذي يستضيف رايو فايكانو المنافس بدوري الدرجة الأولى في دور الستة عشر.

ويحل برشلونة، صاحب المركز الثالث في الدوري بفارق سبع نقاط خلف الصدارة، ضيفا على أونيونيستاس المنافس في دوري الدرجة الرابعة.

وفيما يلي قرعة دور الستة عشر:

أونيونيستاس أمام برشلونة

تنريفي أمام مايوركا

خيتافي أمام إشبيلية

أوساسونا أمام ريال سوسيداد

بلنسية أمام سيلتا فيجو

أثليتيك بيلباو أمام ألافيس

أتليتيكو مدريد أمام ريال مدريد

جيرونا أمام رايو فايكانو

    المصدر :
  • رويترز

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