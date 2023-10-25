أتليتيكو يقاتل مرة أخرى ليتعادل 2-2 مع سيلتيك

عدل أتليتيكو مدريد تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مستضيفه سيلتيك في مباراة مثيرة ضمن المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء خاضها الفريق الإسباني بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

وانتزع فينوورد صدارة الترتيب برصيد ست نقاط بعد فوزه 3-1 على مستضيفه لاتسيو في وقت سابق اليوم الأربعاء وترك التعادل أتليتيكو في المركز الثاني برصيد خمس نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الإيطالي صاحب المركز الثالث. ويحتل سيلتيك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

واستغل كيوجو فوروهاشي صاحب الانطلاقات السريعة، المساندة الجماهيرية الكبيرة في استاد سيلتيك بارك، المكتظ عن اخره، والضغط المبكر لأصحاب الأرض وراوغ اثنين من مدافعي أتلتيكو ليفتتح التسجيل بتسديدة متقنة من مدى قريب بعد أربع دقائق.

وأدرك أتليتيكو التعادل عندما وضع أنطوان جريزمان الكرة في الشباك الخالية بعد أن ارتطمت ركلة الجزاء التي نفذها بالقائم.

وأعاد لويس بالما التقدم لسيلتيك بعد ثلاث دقائق بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

لكن أتليتيكو أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 53 بضربة رأس رائعة من ألفارو موراتا من الوضع طائرا مرت من فوق الحارس جو هارت.

وسيطر الفريق الزائر على الدقائق الأخيرة وأهدر العديد من الفرص لتسجيل هدف الفوز قبل أن يحصل لاعب الوسط رودريجو دي بول على الانذار الثاني بسبب احتكاك أثناء التحام مع باولو برناردو لكن الفريق الإسباني تمسك بالتعادل.