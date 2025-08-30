أتليتيكو يواصل نتائجه المتواضعة بالتعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري

واصل أتليتيكو مدريد نتائجه المتواضعة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه ألافيس اليوم السبت، ليخفق فريق المدرب دييجو سيميوني في تحقيق الفوز بعد أول ثلاث جولات.

ويحتل أتليتيكو المركز 14 في الترتيب بعد حصوله على نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الافتتاحية، بعد خسارته 2-1 أمام إسبانيول وتعادله 1-1 على أرضه مع إلتشي الصاعد حديثا.

ومنح جوليانو سيميوني التقدم للضيوف في الدقيقة السابعة بتسديدة من مسافة قريبة بعد أن تصدى أنتونيو سيفيرا حارس ألافيس لتسديدة تياجو ألمادا.

ولم يتمكن أتليتيكو من الحفاظ على تقدمه، وتعادل ألافيس بعد سبع دقائق بعد أن ارتكب ألكسندر سورلوث خطأ ضد ناويل تيناجليا داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح كارلوس فيسنتي.

وتوقفت المباراة لمدة 11 دقيقة بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات في الدقيقة 56 ولم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك عندما استؤنفت المباراة.