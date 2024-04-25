أدريان نيوي المدير التقني لرد بول يفكر في ترك الفريق

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن أدريان نيوي المدير التقني لفريق رد بول وأحد أنجح مصممي السيارات في فورمولا 1 على مر العصور يرغب في ترك بطل العالم.

وقال متحدث باسم رد بول إن نيوي يرتبط بعقد حتى نهاية 2025 على الأقل “ولا علم لنا بانضمامه إلى أي فريق آخر”.

ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن نيوي (65 عاما) قد يتوصل لتسوية لإنهاء عقده للعمل مع فريق آخر اعتبارا من الموسم المقبل.

ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول لنيوي للتعليق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية وموقع أوتو موتور أوند سبورت الألماني أن البريطاني أبلغ رد بول برغبته في الرحيل بعد مزاعم بشأن رئيس الفريق كريستيان هورنر.

وتمت تبرئة هورنر في فبراير شباط الماضي من مزاعم سوء التصرف مع موظفة. واستأنفت الموظفة ضد هذا القرار.

وخلال عقود من العمل في فورمولا 1، صمم نيوي سيارات حائزة على بطولات عالم لصالح وليامز ومكلارين ورد بول الذي يهيمن حاليا مع ماكس فرستابن وكان محط أنظار الفرق الكبرى دائما.

وربطت تكهنات فيراري، الذي سينضم إليه بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الموسم المقبل، وأستون مارتن كوجهتين محتملتين في المستقبل لنيوي.

وغازلت مرسيدس فرستابن علانية كبديل محتمل لهاميلتون في 2025.

وسينهي رد بول شراكته مع هوندا في نهاية الموسم المقبل وسيصنع محركه الخاص بدعم من فورد.