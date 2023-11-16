أرامكو السعودية ستصبح الراعي الرئيسي للفيفا

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية (الأربعاء 15-11-2023) أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستصبح الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضافت الصحيفة “أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، ستصبح واحدة من شركاء الفيفا في علاقة (تعاقدية)من المقرر أن تستمر حتى عام 2034” عندما يحل موعد استضافة نسخة كأس العالم التي باتت السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافتها.

وتابعت الصحيفة أن “خبراء الصناعة يقدرون قيمة الصفقة بأنها قد تصل إلى 100 مليون دولار سنويا” مما سيجعل أرامكو الراعي الأكبر للفيفا.

أرامكو

أرامكو السعودية هي شركة وطنية سعودية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق. وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران. وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

تمتلك أرامكو السعودية أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، والتي تبلغ حوالي 300 مليار برميل. كما أنها تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، والتي تبلغ حوالي 280 تريليون قدم مكعب.

تنشط أرامكو السعودية في أكثر من 80 دولة حول العالم، ولديها علاقات تجارية مع أكثر من 400 شركة دولية. وهي من أكبر الشركات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.