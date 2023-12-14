أرامكو تصبح الراعي الحصري لفريق أستون مارتن

أعلنت شركة أرامكو السعودية‭ ‬النفطية العملاقة وفريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الخميس توقيع اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات ستصبح بموجبها الشركة السعودية الراعي الرسمي الحصري لأستون مارتن اعتبارا من الموسم المقبل.

وكانت شركة تكنولوجيا المعلومات (كوجنيزانت) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ترعى أستون مارتن في السابق بالشراكة مع أرامكو.

لكن الفريق سيعرف رسميا باسم أستون مارتن أرامكو اعتبارا من يناير\كانون الثاني على أن تبقى كوجنيزانت شريكا استراتيجيا.

وزاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخرا حصته في شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية أستون مارتن إلى 20.5%.

وتعد أرامكو أيضا شريكا عالميا لفورمولا 1 والراعي الرئيسي لعدد من السباقات.

ويمتلك الملياردير الكندي لورنس سترول الفريق وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة وحامل أكبر عدد من الأسهم في شركة السيارات المنفصلة.

وقال سترول في بيان “نرتبط بالفعل بعلاقة استراتيجية مهمة (مع أرامكو) ودعمها كشريك لنا على مدى السنوات الخمس المقبلة هو دليل واضح على طموحنا المشترك.

“لقد لعبت دورا رئيسيا منذ عام 2022 في رحلة أستون مارتن في فورمولا 1 وستصبح مساهمتها أكثر أهمية في السنوات المقبلة”.

وأنهى أستون مارتن الموسم الماضي في المركز الخامس في الترتيب العام بقيادة السائقين فرناندو ألونسو ولانس سترول.

وسيتحول الفريق من محركات مرسيدس إلى محركات هوندا بداية من عام 2026.