أرتيتا سعيد بحسم الصفقات الجديدة لأرسنال مبكرا

أبدى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سعادته بتعاقد فريقه مع عدد من اللاعبين البارزين في بداية فترة الانتقالات الحالية، مما يمنح النادي اللندني الزخم اللازم للارتقاء بمستواه الموسم المقبل.

وتعاقد أرسنال، وصيف البطل في المواسم الثلاثة الأخيرة، مع الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعبي الوسط كريستيان نورجارد من برنتفورد ومارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد.

وقال أرتيتا للصحفيين في سنغافورة اليوم الاثنين قبل مباراة ودية أمام ميلان الإيطالي في إطار الاستعداد للموسم الجديد “إنهم سيجلبون إثارة جديدة وطاقة جديدة أيضا.

“تعاقدنا مع لاعبين مهمين جدا أيضا. مرة أخرى يشعر الجميع أن الأداء يجب أن يصل لمستوى مختلف، وهذا ما نسعى له. من الناحية المثالية، تريد إتمام التعاقدات قبل اليوم الأول لفترة الإعداد. حققنا نجاحا جيدا للغاية حتى الآن. سعيد جدا بالطريقة التي يدعم بها النادي احتياجات الفريق والتحسينات التي نحتاجها”.

ومن المتوقع أيضا انضمام المهاجم السويدي ڤيكتور يوكريش، الذي سجل 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي، إلى ملعب الإمارات.

وأضاف المدرب الإسباني “لا يزال هناك وقت طويل في فترة الانتقالات ونحن نسعى جاهدين. من الناحية العددية لدينا نقص ويجب أن نحسن عمق وجودة الفريق. نحن نبحث باستمرار في السوق، لكن حتى يحدث ذلك يمكنني التركيز على اللاعبين الموجودين لدينا والعمل معهم، وأنا سعيد للغاية بما رأيته حتى الآن في أول 10-15 يوما”.

وتحدث أرتيتا باختصار عن اللاعب السابق توماس بارتي-الذي اتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي هذا الشهر، بعد رحيله عن النادي في نهاية الموسم الماضي.

وقال “أعتقد أن النادي كان واضحا للغاية في بيانه. هناك العديد من المسائل القانونية المعقدة للغاية، لذلك لا يمكنني التعليق على أي من ذلك”.

أرسنال مختلف‭‭ ‬‬

‭‭ ‬‬قال غابرييل ماغاليس مدافع أرسنال إن فريقه ترك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يفلت من بين يديه في السنوات القليلة الماضية لكن التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي سيحدث الفارق هذا الموسم.

وقال غابرييل في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نُشرت أمس الأحد “أعتقد أن اللاعبين الذين انضموا لنا سيساعدوننا كثيرا. النادي يبذل قصارى جهده لمصلحة اللاعبين والمدرب. إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتعاقد مع أفضل اللاعبين القادرين على مساعدتنا، لكن علينا التركيز فيما يمكننا فعله في الملعب. اللاعبون الموجودون هنا يفعلون ذلك. نحن أقوياء ونزداد قوة بهؤلاء اللاعبين الجدد”.

وأضاف المدافع البرازيلي “نريد أن نمتلك أفضل اللاعبين والمنافسة على الألقاب ويجب أن نمتلك أفضل اللاعبين… أفلت من أصابعنا العديد من الألقاب مؤخرا. كنا على وشك الفوز، لكنني أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة هذا العام”.

ويبدأ أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 في 17 أغسطس آب المقبل بزيارة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.