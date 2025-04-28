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أرتيتا: طموحات أرسنال تتجاوز الدور قبل النهائي في دوري الأبطال

منذ 10 ساعات
ميكل أرتيتا

ميكل أرتيتا

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، اليوم الاثنين، إن طموحات فريقه تتجاوز الوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك قبل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقدم أرسنال أداء مذهلا ليطيح بحامل اللقب ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 15 مرة، من دور الثمانية بالفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وقال أرتيتا للصحفيين “تخطينا الكثير من العقبات والتحديات هذا الموسم. وجودنا بين أفضل أربعة فرق في أوروبا يعكس الكثير عن العقلية والروح ومدى رغبتنا في الوصول بعيدا”.

وأضاف “نكتب التاريخ. إنها قصة جميلة لكننا نرغب في المزيد”.

وستكون هذه هي المشاركة الثالثة لأرسنال في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والأولى منذ مواجهته لمانشستر يونايتد في 2009.

وقال أرتيتا “اللاعبون يتفاعلون جيدا مع ما نقوم به ويشعرون أننا قادرون على مواجهة هذا المنافس والتفوق عليه”.

وأضاف “هذا هو الشعور الذي انتابنا ضد ريال مدريد وفي الأدوار السابقة أيضا وهذا ما نشعر به اليوم. اللاعبون لا يطيقون الانتظار للعب غدا، هذا هو الشعور السائد”.

ويأمل أرسنال، الذي لم يهزم منذ أكثر من شهرين في كل المسابقات، في تكرار فوزه 2-صفر على باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال أرتيتا “أحببت شخصية الفريق في تلك المواجهة وكيف خرجنا إلى الملعب ولغة جسدنا وشراستنا”.

وتابع “لعبنا بثقة كبيرة وإصرار. عندما تواجه منافسا كبيرا يجب أن تكون على الفور في مستوى التحدي”.

    المصدر :
  • رويترز

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