أرتيتا يتوقع مباراة صعبة أمام لوتون تاون "المذهل"

عبر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن اعجابه بنادي لوتون تاون ورحلته “الرائعة” للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أنه يتوقع مباراة صعبة على ملعب كينيلورث رود غدا الثلاثاء.

وقال أرتيتا للصحفيين الاثنين “إنه ناد ملهم. ما فعلوه كان رائعا. قصتهم مذهلة”.

ويتصدر أرسنال الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن ليفربول بعد فوزه 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت بينما يحتل لوتون المركز 17 في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.

وشق لوتون تاون طريقه من مسابقات دوري الهواة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في تسع سنوات وهي قصة أبهرت أرتيتا.

وقال المدرب الإسباني “يستحقون كل الإشادة التي حصلوا عليها من الموسم الماضي والمباريات المتقاربة التي خاضوها هذا الموسم. الثلاثاء ستكون مباراة قوية وصعبة”.

وأضاف “(روب إدواردز) مدرب عظيم وشخص مميز حقا. يمكنك معرفة ذلك من خلال الطريقة التي يلعب بها فريقه. أعتقد أنهم فريق جيد حقا وهذا لا ينعكس في نتائجهم. من الملهم أن نلعب ضدهم ونحن على استعداد لذلك”.

ومن المنتظر أن يشارك بوكايو ساكا، والذي سجل في شباك ولفرهامبتون يوم السبت، في مباراته رقم 200 مع أرسنال غدا الثلاثاء. (إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية – تحرير أشرف حامد)