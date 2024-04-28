أرتيتا: يجب على أرسنال أن يبقي أقدامه على الأرض بعد الفوز على توتنهام

دعا ميكل أرتيتا مدرب أرسنال فريقه، اليوم الأحد، إلى التحلي بالتواضع وعدم المبالغة في الاحتفال بفرصه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه 3-2 على غريمه المحلي توتنهام هوتسبير في قمة صعبة في لندن.

وتقدم أرسنال بثلاثة أهداف بنهاية الشوط الأول لكن توتنهام قلص الفارق وسجل هدفين في الشوط الثاني ليشعل الأجواء قبل أن يتماسك الفريق الزائر ويخرج بالنقاط الثلاث ويعزز صدارته للمسابقة.

وقال أرتيتا “يجب ألا نغتر بأنفسنا. نريد التحسن أكثر. نريد أن نكون أفضل. هناك هامش للتحسن وسنلعب مجددا أمام بورنموث”.

ويستضيف أرسنال متصدر الدوري منافسه بورنموث يوم السبت المقبل قبل أن يختتم مشواره بمباراتين أمام مضيفه مانشستر يونايتد وعلى ملعبه أمام إيفرتون في سباق مثير على اللقب بات ثنائيا مع مانشستر سيتي بعد تراجع ليفربول.

وقال أرتيتا للصحفيين بعد نهاية متوترة أمام توتنهام الذي كان من الممكن أن يخطف التعادل في النهاية “الدوافع والمباريات التي تنتظرنا تجعل المنافسة مثيرة”. واستعاد أرسنال عافيته بعد خسارته 2-صفر على ملعبه أمام أستون فيلا في الدوري ثم الخسارة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ ليخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية.

وتغلب على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز وسحق تشيلسي على ملعب الإمارات وحصد الآن ثلاث نقاط من جاره توتنهام وهو الأمر الذي اعترف أرتيتا بأنه كان دائما صعبا.

ومع ذلك، قال إن فريقه جاهز للتحدي في مسعاه للفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 20 عاما.

وقال “خضنا الكثير من المباريات. إنه شهر مرهق نفسيا لكني حاولت تهدئتهم أمس في التدريبات لأنهم أرادوا المزيد. هذه علامة جيدة”.

وأضاف مبتسما “هذا الفريق لديه الكثير من الشجاعة والتصميم لتحقيق ذلك. لدي (ثقة في اللاعبين)”.