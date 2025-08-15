أرتيتا: يوكريش سيخوض مباراته الأولى مع أرسنال أمام يونايتد في أولد ترافورد

يستعد مهاجم أرسنال الجديد ڤيكتور يوكريش لخوض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد في ظل توقعات مدربه ميكل أرتيتا اليوم الجمعة بأنه سيكون “مؤثرا بشكل هائل” في مسيرة الفريق للفوز بالألقاب.

وأنفق أرسنال ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (271.12 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع ستة لاعبين جدد بينهم يوكريش الذي كان هدفا للعديد من الأندية في سوق الانتقالات بعد تسجيله 54 هدفا في كافة المسابقات مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وكان بنيامين سيسكو على رادار أرسنال قبل انتقاله إلى يونايتد، وفي مفارقة لافتة سيلتقي المهاجمان وجها لوجه في ملعب أولد ترافورد عندما يصطدم المنافسان اللدودان في الدوري الممتاز في مواجهة نادرة بافتتاح الموسم.

وقال أرتيتا للصحفيين “يمكنني الحديث عن فيكتور ومدى سعادتنا بوجوده معنا. سيكون له تأثير هائل على الفريق، وكان تأقلمه ممتازا للغاية ونحن سعداء بانضمامه لنا.

“جاء عدد من المهاجمين من بطولات محلية مختلفة ونجحوا. المسؤولية تقع على عاتقنا لصنع البيئة المناسبة لڤيكتور ليقدم أفضل ما لديه وهو تسجيل الأهداف.

“إنه يتحسن يوما بعد يوم. إنه في العادة لاعب لائق تماما وشارك لبضع دقائق خلال مباراتين وديتين في فترة الإعداد للموسم، لذلك دعونا نرى ما سيقدمه في مباراة الأحد”.

وقال أرتيتا إن لاعب الوسط الجديد مارتن زوبيمندي انسجم سريعا مع الفريق وجاهز لمباراة يونايتد.

واحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخ ثلاثة مواسم، ويقع ضغط على عاتق أرتيتا للفوز باللقب بعد تعزيز تشكيلته في مراكز مؤثرة.

وأضاف المدرب الإسباني “إذا واصلت الحفر بلا توقف فستصل في يوم ما إلى الذهب. هذا ما تعلمته طوال حياتي وطوال الوقت.

“خلال المواسم الثلاثة الماضية حصدنا نقاطا أكثر من أي فريق آخر في الدوري في المواسم الثلاثة مجتمعة، وهذا يعكس ثبات مستوانا. الآن، علينا فقط تحقيق ذلك خلال موسم واحد”.