الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه 2-صفر على برايتون

منذ 3 دقائق
الأرسنال

الأرسنال

A A A
طباعة المقال

تغلب أرسنال المسيطر على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون 2-صفر بفضل هدفين في الشوط الثاني من جابرييل جيسوس وكاي هافرتس، ليعود الفريق القادم من شمال لندن لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا اليوم الأحد.

وفاز برايتون في زياراته الثلاث الأخيرة إلى ملعب الإمارات في كافة المسابقات، لكن كل أحداث الشوط الأول كانت في منطقة جزاء الضيوف مع ضغط أرسنال بقوة لكن تصدى له بقوة الحارس بارت فيربرخن.

لكن مقاومة برايتون انتهت بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني عندما حول المدافع يان بول فان هيكي ركلة ركنية بالخطأ إلى المهاجم غير المراقب جابرييل جيسوس الذي هز الشباك بضربة رأس عند القائم البعيد.

وكاد برايتون أن يدرك التعادل عبر باسكال جروس الذي سدد بعيدا عن المرمى في وقت متأخر من المباراة، لكن هجمة مرتدة لأرسنال في الدقيقة 87 نجح هافرتس في إنهائها في الشباك ليجعل النتيجة 2-صفر ويمنح أصحاب الأرض بعض المساحة للتنفس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

شعار الفيفا
الفيفا يكشف عن بطولة قارية جديدة للأندية.. إليكم التفاصيل
النادي الأهلي- رويترز
"أزمة كبيرة" تضرب الأهلي قبل نصف نهائي مونديال الأندية
لاعبو برشلونة
بلنسية يفرض التعادل 1-1 على ضيفه برشلونة

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!
باحث في مختبر
بسبب فاكهة يحبها الجميع.. إصابة المئات بعدوى السالمونيلا في أمريكا!