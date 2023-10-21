أرسنال يتعادل على ملعب تشيلسي بعد تأخره بهدفين

حول أرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشيلسي ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين متأخرين عبر ديكلان رايس ولياندرو تروسار اليوم السبت.

وتقدم تشيلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر بعد أن ارتقى مدافع أرسنال وليام ساليبا ليتصدى لمحاولة ميخايلو مودريك لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشيلسي بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.

وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشيلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.

وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من بوكايو ساكا في الدقيقة 84 ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب.