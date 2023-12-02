أرسنال يتمسك بالصدارة وبيرنلي يسحق شيفيلد

عزّز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم إلى أربع نقاط موقتاً، عقب فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1، في افتتاح المرحلة الرابعة عشر السبت.

وسجّل هدفي “غانرز” كل من بوكايو ساكا (6) والنروجي مارتن أوديغارد (13) قبل أن يقلّص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لولفرهامبتون (86).

وبانتظار مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير الخامس الأحد، بات النادي اللندني الباحث عن لقبه الأول في “برميرليغ” منذ العام 2004، يتقدم بأربع نقاط في صدارة الترتيب بـ 33 نقطة مقابل 29 لسيتي و28 لليفربول الذي يواجه فولهام الأحد أيضاً.

وهذا الفوز هو الخامس توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الأسبوع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي حسم من خلاله تأهله إلى الأدوار الإقصائية، والرابع توالياً في الدوري المحلي.

وارتقى أرسنال إلى صدارة “بريميرليغ” بفوزه على برنتفورد 1-0 في الجولة الماضية، مستغلاً تعادل مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 1-1.

وضرب فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا مبكراً وأظهر عن نية واضحة في التمسّك بالصدارة، ونجح ساكا في هزّ الشباك اثر سلسلة من التمريرات الجماعية على مشارف المنطقة بين ساكا والبرازيلي غابريال جيسوس والياباني تاكيهيرو تومياسو، قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة لساكا الذي سددها في الزاوية اليسرى مانحاً أصحاب الأرض التقدم (6).

وبعد سبع دقائق فحسب، ضاعف أرسنال تقدمه عبر أوديغارد اثر تبادل للكرة بين جيسوس والأوكراني أولكسندر زينشينكو على مشارف المنطقة من الجهة اليسرى قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة إلى أوديغارد المتمركز في قلب منطقة الجزاء فسددها زاحفة صاروخية في الزاوية اليمنى (13).