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أرسنال يضم المدافع موسكيرا قادماً من بلنسية

منذ 3 دقائق
الأرسنال

الأرسنال

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أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع كريستيان موسكيرا من بلنسية الإسباني بعقد طويل الأمد.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عاما وقع عقدا لمدة خمس سنوات مقابل رسوم مبدئية تبلغ نحو 15 مليون يورو (17.7 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت أخرى.

وشارك موسكيرا في 90 مباراة مع بلنسية في جميع المسابقات ولعب 37 من أصل 38 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي ليساعدهم على إنهاء الموسم في المركز 12.

وانضم موسكيرا إلى قائمة تشمل مارتن زوبيميندي وكيبا أريزابالاجا وكريستيان نورجارد ونوني مادويكي والتي تمثل تعاقدات أرسنال خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتشير التقارير أيضا إلى أن المهاجم فيكتور جيوكيريس على وشك الانضمام إلى النادي اللندني حيث يتطلع المدرب ميكل أرتيتا إلى تعزيز فريقه بعد احتلال المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في بيان “يسعدنا الترحيب بكريستيان في أرسنال. بصفته مدافعا يبلغ من العمر 21 عاما، أظهر كريستيان أداء جيدا باستمرار، ويتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإسباني.

“إنه لاعب ذكي ويتمتع بسرعة جيدة، ويستطيع اللعب في قلب الدفاع أو على الجانبين”.

    المصدر :
  • رويترز

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