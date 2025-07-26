أرسنال يعزز هجومه بضم يوكريش قادماً من سبورتنج لشبونة

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المهاجم السويدي فيكتور يوكريش لخمس سنوات قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ولم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن الفريق وافق على دفع 55 مليون جنيه إسترليني (73.89 مليون دولار) بالإضافة إلى حوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني مميزات إضافية للحصول على خدمات اللاعب (27 عاما).

كان التعاقد مع مهاجم أولوية لأرسنال في فترة الانتقالات الصيفية، إذ سعى المدرب ميكل أرتيتا إلى تعزيز تشكيلة قادرة على المنافسة على لقب الدوري بعد احتلال المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم.

وافتقر أرسنال إلى مهاجم صريح خلال معظم الموسم الماضي، إذ أنهى الموسم متأخرا بفارق عشر نقاط عن ليفربول حامل اللقب، وسجل 17 هدفا أقل.

وتناوب جابرييل جيسوس وكاي هافرتس على قيادة هجوم الفريق قبل أن تبعدهما إصابات عن الملاعب في يناير كانون الثاني وفبراير شباط ليعوضهما لاعب الوسط ميكل مورينو في المراحل الأخيرة من الموسم.

وانضم يوكريش إلى سبورتنج قادما من كوفنتري سيتي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في 2023. ومنذ ذلك الحين، سجل 97 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة في 102 مباراة خلال موسمين مع الفريق الذي يتخذ من لشبونة مقرا له.

وساهم يوكريش في تحقيق سبورتنج الثنائية المحلية الموسم الماضي، إذ سجل 54 هدفا في 52 مباراة بجميع المسابقات، بما في ذلك ثلاثية في شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

والدولي السويدي هو خامس صفقة يبرمها أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا، وثنائي الوسط كريستيان نورجارد ومارتن زوبيمندي.