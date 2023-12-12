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أرسنال ينهي مشواره في دوري أبطال أوروبا بنجاح بالتعادل مع أيندهوفن

منذ 24 ثانية
شعار نادي أرسنال

شعار نادي أرسنال

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فرض أرسنال، الذي أجرى تغييرات كثيرة على تشكيلته، التعادل 1-1 خارج ملعبه على أيندهوفن متصدر الدوري الهولندي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليختتم الفريقان مشوارهما في المجموعة الثانية بعد أن ضمنا بالفعل مكانا في دور الستة عشر.

وضع إيدي نكيتياه أرسنال في المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق يوربي فيرتسن الذي سدد أيضا في القائم في الشوط الأول.

ورفع أرسنال، الذي حسم بالفعل المركز الأول في المجموعة، رصيده إلى 13 نقطة من ست مباريات مقابل تسع نقاط لأيندهوفن، بينما سيلعب لانس صاحب المركز الثالث في الدوري الأوروبي.

وسجل نكيتياه هدفه الأول بدوري أبطال أوروبا بعد تمريرة من ريس نيلسون الذي انطلق من الجهة اليمنى وتبادل التمريرات مع سيدريك ليخترق دفاعات صاحب الضيافة.

    المصدر :
  • رويترز

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