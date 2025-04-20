أرسنال يهزم إبسويتش ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري

‬حقق أرسنال فوزا كبيرا 4-صفر على إبسويتش تاون اليوم الأحد ليؤجل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل ثنائية لياندرو تروسار.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتاج ليفربول لانتصارين من مبارياته المتبقية لحسم اللقب. ويلعب المتصدر في وقت لاحق اليوم أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط.

وتقدم أرسنال في النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق تروسار قبل أن يضاعف جابرييل مارتينيلي النتيجة في الدقيقة 28.

وبعد أربع دقائق، حصل ليف ديفيز لاعب إبسويتش على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على بوكايو ساكا.

وأحرز تروسار هدفه الثاني في الدقيقة 69 قبل أن يختتم إيثان موانري التسجيل في اللحظات الأخيرة ليظل إبسويتش في المركز 18 برصيد 21 نقطة. وسيهبط إبسويتش إذا أهدر نقاطا نم جديد أو إذا حصد وست هام يونايتد نقطة إضافية في المباريات الخمس المتبقية.