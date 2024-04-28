أرسنال يهزم توتنهام 3-2 في سعيه لأول لقب بالدوري الممتاز في 20 عاما

سجل أرسنال ثلاثة أهداف في الشوط الأول وتراجع في الثاني قبل أن يفوز 3-2 على مضيفه توتنهام في مباراة قمة (الأحد 28-4-2024) ليواصل سعيه للتتويج بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 20 عاما في صراع بات ثنائيا إلى حد كبير مع مانشستر سيتي بعدما تراجعت آمال ليفربول.

افتتح أرسنال التسجيل بهدف عكسي سجله بيير-إميل هويبرج بالخطأ في مرماه بعدما أخفق في تشتيت ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا ليضع الكرة في شباكه في الدقيقة 15.

وأضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما تلقى كرة طويلة رائعة من كاي هافرتس ليسددها قوية من يمين منطقة الجزاء في الشباك.

وسجل هافرتس الهدف الثالث بضربة رأس بعد ركلة ركنية عن طريق ديكلان رايس من الجهة اليسرى في الدقيقة 38.

وقلص كريستيان روميرو الفارق لتوتنهام بعدما قطع تمريرة خاطئة من حارس أرسنال ريفيد رايا ليسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 64.

وسجل سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وعزز أرسنال صدارته للمسابقة برصيد‭‭ ‬‬80 نقطة من 35 مباراة متقدما بأربع نقاط عن سيتي الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم مع نوتنجهام فورست.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة من 35 مباراة.

وألغى الحكم هدفا سجله هافرتس لأرسنال في الدقيقة 13 بسبب التسلل.

وسدد روميرو ضربة رأس لتوتنهام ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 21 كما سجل زميله ميكي فان دي فين هدفا في الدقيقة 24 ألغاه الحكم بسبب التسلل.

وتلقت آمال توتنهام في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية إذ بات يبتعد بسبع نقاط عن أستون فيلا الرابع لكنه لعب مباراتين أقل من منافسه.