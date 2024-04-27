"أرمند دوبلاتيس" يتألق في الدوري الماسي ويهدر رقماً قياسياً آخر

أهدر أرماند دوبلانتيس رقما قياسيا عالميا آخر في القفز بالزانة لكنه بعث رسالة واضحة قبل دورة الألعاب الأولمبية هذا العام بفوزه بسهولة في ثاني منافسات الدوري الماسي هذا الموسم اليوم السبت.

وحطم البطل الأولمبي البالغ عمره 24 عاما رقمه القياسي العالمي للقفز بالزانة المسجل باسمه عندما قفز لارتفاع بلغ 6.24 متر في أول لقاء للدوري الماسي لألعاب القوى هذا العام في شيامن واختتم فوزا آخر في الصين بأفضل رقم له وهو ستة أمتار مما جعله يتفوق على بقية المنافسين.

ومع رفع العارضة إلى 6.25 متر، كان دوبلانتيس مستعدا لكسر هذا الرقم القياسي للمرة التاسعة، لكنه لم يتمكن من تجاوز الارتفاع في ثلاث محاولات، واقترب بشكل مؤلم في محاولته الأخيرة ليترك الجماهير محبطة.

وقال دوبلانتيس “شعرت بحالة رائعة اليوم، بحالة جيدة حقا بعد القفز لستة أمتار اليوم وإكمال جولة ناجحة، لدي الكثير من الإيجابيات.

“شعرت بتراجع بسيط اليوم، ولكني لا أزال في حالة جيدة حقا.

“أشعر فقط أن الظروف يجب أن تكون مثالية بالنسبة لي لتجاوز الرقم القياسي العالمي ولم أكن أشعر بهذا أبدا عند الانطلاق اليوم.

“الآن سأعود إلى المنزل وسأتدرب لبضعة أسابيع حتى موعد المنافسة القادمة في أوسترافا”.

وجاء البلجيكي بن برودرز وسام كندريكس من الولايات المتحدة خلف الفائز بعد القفز بمسافة 5.82 متر.

وحقق أكاني سيمبيني الفوز في سباق 100 متر للرجال في جولة شنغهاي ضمن السلسلة الرئيسية لألعاب القوى التي تقام في المدينة المجاورة سوجو هذا العام بسبب أعمال تجديد الملعب.

وحظى الجنوب أفريقي ببداية جيدة وعبر خط النهاية في 10.01 ثوان ليحرم حامل لقب الدوري الماسي الأمريكي كريستيان كولمان من تحقيق انتصارين متتاليين هذا الموسم.

وتراجعت وتيرة كولمان قرب النهاية واكتفى بالميدالية الفضية في زمن قدره 10.04 ثوان، متقدما على مواطنه فريد كيرلي الذي سجل زمنا بلغ 10.11 ثوان ليحصل على الميدالية البرونزية.

وفاجئت البريطانية داريل نيتا منافستها شاكاري ريتشاردسون، المرشحة المفضلة للفوز قبل السباق، في سباق 200 متر للسيدات بزمن قدره 22.62 ثانية.

وقالت نيتا “لدي شعور رائع. كانت المنافسة قوية للغاية، كما أن تحقيق هذا الزمن في هذه المرحلة من الموسم أمر مذهل.

“تركيزي الأساسي لبقية الموسم هو الحفاظ على صحتي وتماسكي. آمل أن أفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية”.

واحتلت ريتشاردسون، الفائزة ببرونزية سباق 200 متر في بطولة العالم العام الماضي، المركز الثالث خلف مواطنتها الأمريكية أنافيا باتل التي أنتهت السباق في زمن قدره 22.99 ثانية.

وعززت بطلة العالم ماريليدي بولينو من جمهورية الدومينيكان فوزها بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر للسيدات بزمن قدره 50.89 ثانية بعد فوزها الأول في شيامن.

وفي سباق 100 متر حواجز للسيدات، تم استبعاد حاملة الرقم القياسي العالمي توبي أموسان بعد بداية خاطئة قبل أن تنافس النيجيرية بموجب الاحتجاج وتحتل المركز الأول متقدمة على جاسمين كاماتشو-كوين من بويرتوريكو.