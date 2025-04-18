أرنولد مدافع ليفربول سيتوجه مع الفريق لمواجهة ليستر

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن مدافع الفريق ترينت ألكسندر-أرنولد عاد إلى التدريبات ويتأهب للمشاركة في مباراة يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مضيفه ليستر سيتي بعد غيابه عن آخر أربع مباريات في كل المسابقات بسبب الإصابة.

وبتقدمه بفارق 13 نقطة على أقرب منافسيه، قد يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه يوم الأحد إذا خسر أرسنال أمام إبسويتش تاون وفاز ليفربول على ليستر سيتي صاحب المركز التاسع عشر.

وخرج ألكسندر-أرنولد (26 عاما) مصابا من مباراة خسرها فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

وقال سلوت للصحفيين “تدرب ترينت معنا أمس وفي كل مرة يلعب ويتدرب معنا يظهر التزامه.” مشيرا إلى أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء.

وأضاف المدرب “عمل بجد من أجل العودة. في كل مرة يكون معنا في أرض الملعب يظهر لي مدى عظمته كلاعب كرة قدم ومدى أهميته لنا في محاولتنا تحقيق أهدافنا هذا الموسم”.

وبعد تمديد عقد فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، يركز المشجعون الآن على مستقبل الموهبة المحلية ألكسندر-أرنولد، مع تكهنات بأنه قد ينتقل إلى ريال مدريد.

وقال سلوت “جماهير ليفربول وكل من يتابع كرة القدم خلال السنوات الخمس أو الست أو السبع الماضية، يعرفون أنه ظهير لا يشق له غبار. قدم خدمات جليلة لهذا النادي. دعونا نرى ما يحمله المستقبل”.

وأضاف “ربما لا يعرف اللاعبون ما يقال في وسائل الإعلام، لكننا احتفظنا بخدمات لاعبين كبيرين بالفعل… دعونا نرى ما سيجلبه الصيف”.

وعندما سُئل عما إذا كان يتطلع إلى رفع اللقب المحتمل يوم الأحد، قال سلوت “لا أنظر إلى الوراء أو إلى الأمام كثيرا… يطلب منك الناس الاستمتاع لكني كمدرب أفكر فقط في مباراة مطلع الأسبوع التي نحتاج للفوز بها ثم التفكير في المباراة التالية”.