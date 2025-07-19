أرينسمان يفوز بالمرحلة 14 من سباق فرنسا للدراجات

فاز الهولندي تيمن أرينسمان بالمرحلة 14 من سباق فرنسا للدراجات اليوم السبت بعد أن انطلق منفردا بطريقة مذهلة في المرحلة الجبلية الممتدة لمسافة 182.6 كيلومتر من باو إلى سوبربانيير.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، بعدما احتل المركز الثاني متفوقا على منافسه الرئيسي يوناس فينجارد في سباق ثنائي سريع بينهما، وأنهى السباق متأخرا بفارق دقيقة و12 ثانية عن أرينسمان متسابق فريق إنيوس جريناديرز.

وأضاف حامل اللقب بوجاتشر ست ثوان إلى الفارق في صدارة الترتيب العام أمام الدنمركي فينجارد، ليتفوق السلوفيني بفارق أربع دقائق و13 ثانية في نهاية مرحلة جبال البرانس.

لكن أرينسمان هيمن على اليوم، إذ انطلق الهولندي منفردا عن مجموعة الصدارة في الصعود قبل الأخير إلى كول دي بيريسوردي، قبل أن تصطدم سيارة فريقه بأحد المتفرجين وتسقطه أرضا وسط الفوضى المعتادة على جانب الطريق في سباق فرنسا.

ولم يلتفت أرينسمان إلى الوراء، وصمد في طريقه نحو قمة سوبربانيير، بينما هاجم فينجارد عدة مرات في محاولة للتغلب على بوجاتشر.

لكن بطل العالم لم يتراجع وتغلب بسهولة على منافسه في الأمتار الأخيرة ليعزز هيمنته على الصدارة.