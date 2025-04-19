أستون فيلا يسحق نيوكاسل ويقترب من المراكز الخمسة الأولى

سحق أستون فيلا ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 ليحافظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد خمسة أيام من خروجه من أرفع بطولة للأندية في أوروبا على يد باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة، عاد أستون فيلا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة مذهلة إذ افتتح أولي واتكينز التسجيل في الدقيقة الأولى.

وأدرك فابيان شير التعادل لنيوكاسل صاحب المركز الثالث بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول لكن أستون فيلا شق طريقه بقوة بعد الاستراحة إذ استعاد إيان ماتسن التقدم قبل أن يسجل دان بيرن هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف البديل أمادو أونانا هدفا رائعا ليضمن الفوز.

بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 57 نقطة من 33 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على تشيلسي ليتقدم للمركز السادس متساويا مع نوتنجهام فورست الذي سيلعب بعد غد الاثنين.

ويملك نيوكاسل 59 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع في صراع محتدم على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل أفضل خمسة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز لدوري الأبطال.