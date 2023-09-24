الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أستون فيلا يفوز يعمق جراح تشيلسي المتعثر

منذ دقيقتين
من مباراة تشيلسي وأستون فيلا

من مباراة تشيلسي وأستون فيلا

A A A
طباعة المقال

سجل المهاجم أولى واتكنز هدفا في الدقيقة 73 ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وانطلق واتكنز بهجمة مرتدة خلف الدفاع وسدد من الزاوية الضيقة لتمر الكرة بين قدمي روبرت سانشيز حارس تشيلسي وتستقر داخل الشباك.

وسيطر تشيلسي على الكرة أغلب فترات المباراة، وتمركز رحيم سترلينج ونيكولا جاكسون خلف الدفاع، لكن كما تكرر مؤخرا، فشل في هز شباك حيث تصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا لكل الفرص.

وحاول فيلا تحقيق الفوز بعد طرد مالو جاستو مدافع تشيلسي في الدقيقة 58 بعد العودة لحكم الفيديو عقب تدخل عنيف ضد لوكا ديني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

من مباراة أرسنال وتوتنهام
تعادل إيجابي ينهي قمة أرسنال وتوتنهام
فريق ليفربول- رويترز
ليفربول يهزم وست هام ويصعد للمركز الثاني
من مباراة برايتون وبورنموث
الدوري الإنجليزي.. برايتون يفوز 3-1 على بورنموث

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده
المعكرونة بالجبن تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون البسيطة
عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي
فرانك هوغربيتس
عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة