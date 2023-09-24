أستون فيلا يفوز يعمق جراح تشيلسي المتعثر

سجل المهاجم أولى واتكنز هدفا في الدقيقة 73 ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وانطلق واتكنز بهجمة مرتدة خلف الدفاع وسدد من الزاوية الضيقة لتمر الكرة بين قدمي روبرت سانشيز حارس تشيلسي وتستقر داخل الشباك.

وسيطر تشيلسي على الكرة أغلب فترات المباراة، وتمركز رحيم سترلينج ونيكولا جاكسون خلف الدفاع، لكن كما تكرر مؤخرا، فشل في هز شباك حيث تصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا لكل الفرص.

وحاول فيلا تحقيق الفوز بعد طرد مالو جاستو مدافع تشيلسي في الدقيقة 58 بعد العودة لحكم الفيديو عقب تدخل عنيف ضد لوكا ديني.