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أستون فيلا يهزم فورست 2-1 بفضل هدفي روجرز ومالين المبكرين

منذ 23 ساعة
فريق أستون فيلا

فريق أستون فيلا

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سجل مورجان روجرز ودونيل مالين ثنائي أستون فيلا هدفين في غضون دقيقتين ليقودا الفريق للفوز 2-1 على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في موقعة ممتعة بين فريقين يسعيان للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومدد فيلا سلسلة انتصاراته إلى ثماني مباريات متتالية في كل المسابقات وصعد إلى المركز السادس في الدوري برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط خلف فورست صاحب المركز الثالث والذي يسير بخطى ثابتة نحو التأهل لأول مرة إلى أرفع مسابقة للأندية في أوروبا منذ 1980.

سجل روجرز هدفا رائعا في الدقيقة 13 عندما روض تمريرة يوري تيليمانس من فوق دفاع فورست قبل أن يسددها من بين ساقي حارس المرمى ماتز سيلز.

وكان مشجعو فيلا لا يزالون يحتفلون عندما سجل مالين هدفه بعد دقيقتين فقط مستغلا تمريرة إيان ماتسن العرضية المتقنة.

لكن إيقاع اللعب تغير في الشوط الثاني وسجل جوتا سيلفا هدفا لصالح فورست في الدقيقة 57 عندما استحوذ على الكرة وسددها في مرمى حارس المرمى إيمي مارتينيز.

    المصدر :
  • رويترز

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