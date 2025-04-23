أسطورة التنس أغاسي يخوض أول مباراة احترافية له في رياضة (بيكل بول) سريعة الانتشار

سيخوض أسطورة التنس أندريه أغاسي المصنف الأول عالميا سابقا أول مباراة احترافية له في رياضة ‭)‬بيكل بول‭(‬ سريعة الانتشار الأسبوع المقبل عندما يتعاون مع آنا لي ووترز المصنفة الأولى في منافسات الزوجي المختلط لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ظهرت بيكل بول للنور في 1965 وهي من بنات أفكار مجموعة من الأصدقاء الأمريكيين، وهي رياضة سريعة الإيقاع تشبه التنس والريشة الطائرة وتقام على ملاعب أصغر باستخدام كرة بلاستيكية مثقوبة وزاد الاهتمام بها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتتصدر ووترز (18 عاما)، التصنيف العالمي لرياضة بيكل بول في الفردي والزوجي والزوجي المختلط وقال أجاسي مازحا إنه من المحتمل أن يشكل عبئا عليها في اللعب.

وأضاف أغاسي الفائز بثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس من بين 60 لقبا له في بطولات اتحاد المحترفين لشبكة (سي.إن.بي.سي) أمس الثلاثاء “ربما سئمت ووترز الفوز كثيرا. لهذا السبب اتصلت بي وطلبت مني اللعب معها”.

وقال الأسطورة الأمريكي (54 عاما) إنه لا يتوقع أن ينضم إلى كوكبة نجوم رياضة بيكل بول بعد انتهاء البطولة المقررة في فلوريدا.

وأضاف “لو أتيحت لي الفرصة لتركيز كل طاقتي على اللعب فقط واستعادة لياقتي وكل هذه الأشياء، سيكون هذا ممتعا. لكني لا أملك هذه الرفاهية فأنا في مرحلة مختلفة من عمري الآن”.