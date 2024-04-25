الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسطورة التنس بوريس بيكر ينجو من الإفلاس في بريطانيا باتفاق تسوية

منذ 43 دقيقة
أسطورة التنس بوريس بيكر

أسطورة التنس بوريس بيكر

A A A
طباعة المقال

كشف محامي لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر اليوم الخميس أنه سيُعفى من الإفلاس في بريطانيا بعدما توصل نجم التنس إلى تسوية مع بعض دائنيه.

وأُعلن إفلاس بيكر (56 عاما)، والمتوج بستة ألقاب كبرى في مسيرته، في عام 2017 بإجمالي ديون تبلغ نحو 50 مليون جنيه إسترليني (62.4 مليون دولار).

وأدين بيكر، الذي فاز بأول نهائي له في بطولة ويمبلدون عام 1985 عندما كان عمره 17 عاما، بإخفاء أصول بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية بعد محاكمة في لندن.

وسُجن بيكر لمدة عامين ونصف في عام 2022 وتم ترحيله من بريطانيا في وقت لاحق من ذلك العام. مع منعه من العودة حتى يونيو حزيران 2025.

وعادة ما يتم إعفاء الأشخاص تلقائيا من الإفلاس بعد عام، على الرغم من تعليق إعفاء بيكر من قبل قاض ينظر قضايا الافلاس في عام 2018.

لكن بيكر تقدم بطلب لرفع الإيقاف، وهو ما قال محاميه إن القاضي وافق عليه يوم الثلاثاء الماضي.

(إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية – تحرير أشرف حامد)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الفيفا يوقع شراكة عالمية مع أرامكو السعودية
عقد تاريخي.. الفيفا يوقع شراكة عالمية مع أرامكو السعودية
تشابي هرنانديز ندرب برشلونة
تشابي هرنانديز يؤكد: البقاء في برشلونة لم يكن قرارا ماليا
شعار الاتحاد الدولي للتنس
الاتحاد الدولي للتنس: ستقام النهائيات بعد أسبوع واحد من نهاية الموسم

الأكثر قراءة

كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
مستشفى في لبنان
بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
مطار رفيق الحريري الدولي
ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟