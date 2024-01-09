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أسطورة فرنسا تيري هنري يكشف عن معاركه مع "صحته العقليّة"!

منذ ساعة واحدة
تيري هنري

تيري هنري

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تحدث مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم وأرسنال السابق تيري هنري، عن معاركه مع صحته العقلية، قائلًا إنه “لا بد أنه كان في حالة اكتئاب” طوال مسيرته المهنية.

وأنهى اللاعب السابق البالغ عمره 46 عامًا مسيرته المتألقة مع الأندية التي استمرت 20 عامًا في 2014، والتي ضمت أيضًا الدفاع عن ألوان موناكو ويوفنتوس وبرشلونة ونيويورك رد بولز.

وسجل 228 هدفًا لأرسنال خلال فترتيه، وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن ينتقل إلى كامب نو، حيث فاز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتولى هنري الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، تدريب فرق الشباب في أرسنال وعمل كمدرب مساعد لبلجيكا وكان مدربًا لموناكو ومونتريال إمباكت. ويشغل حاليًا منصب مدرب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا.

وقال هنري لمدونة صوتية (ذا دياري أوف أية “سي.ئي.أوه”): “طوال مسيرتي المهنية ومنذ ولادتي لا بد أنني كنت في حالة اكتئاب. هل كنت أعرف ذلك؟ لا، هل فعلت شيئًا حيال ذلك؟ لا، لكنني تكيفت مع طريقة معينة”.

وأضاف هنري أنّه كان وقتًا صعبًا بالنسبة له خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان يدرب مونتريال الذي يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وقال: “كنت في عزلة في مونتريال، وكان عدم تمكني من رؤية أطفالي لمدة عام أمرًا صعبًا. كانت الدموع تنهمر وحدها. لا أعرف لماذا، لكن ربما كانت هناك لفترة طويلة جدًا”.

    المصدر :
  • رويترز

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