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أسطورة كرة السلة الأمريكية جيسون كيد ينضم لملاك نادي إيفرتون

منذ ساعة واحدة
جيسون كيد

جيسون كيد

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قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن جيسون كيد مدرب فريق دالاس مافريكس وعضو قاعة المشاهير بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين انضم إلى المجموعة المالكة لنادي إيفرتون.

وانضم كيد إلى شركة راوندهاوس كابيتال، وهي جزء من مجموعة فريدكين التي استحوذت على النادي في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقضى كيد ما يقرب من عقدين كلاعب في دوري السلة الأمريكي، وفاز باللقب عام 2011 مع فريق مافريكس، واختير أيضا عشر مرات لمباراة كل النجوم وتُوج مرتين في الألعاب الأولمبية.

وقال كيد في بيان “يشرفني الانضمام إلى ملكية إيفرتون في مثل هذه اللحظة المهمة إذ يلوح في الأفق ملعب جديد ومستقبل مشرق، إنها لحظة رائعة للانضمام إليهم”.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، وافق إيفرتون على صفقة تمويل طويل الأجل لملعبه الجديد الذي يسع 52888 مشجعا، إذ حصل على صفقة تمويل بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (465.96 مليون دولار) لإعادة تمويل الاقتراض القائم بالفعل على الملعب.

ويحتل النادي المركز 13 في الترتيب بعد عودة ديفيد مويز لتدريب الفريق في يناير كانون الثاني الماضي. ومن المقرر أن ينتقل الفريق إلى ملعبه الجديد في براملي مور دوك لموسم 2025-2026.

وأعلن إيفرتون أمس الأربعاء انضمام كريستوفر صاروفيم، رئيس مجلس إدارة شركة فايز صاروفيم وشركاه للاستثمارات العالمية، إلى شركة راوندهاوس كابيتال. على أن يكون مراقبا لمجلس إدارة النادي.

    المصدر :
  • رويترز

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